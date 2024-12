Ilgiorno.it - Gorgonzola festeggia. La Sagra nazionale certificata “di qualità“

Gli ispettori erano arrivati in fiera a settembre, durante l’edizione numero 24. E alla vigilia delle festività natalizie arriva la super notizia: ladelDop diventa “di”, marchio attribuito dall’Unionedelle pro loco d’Italia (Unpli) sotto l’egida del Ministero dell’Agricoltura. È la nonalombarda a raggiungere questo traguardo. Grande orgoglio: "È un riconoscimento di tanto, tanto impegno profuso in questi anni – dice la presidente della Pro loco Donatella Lavelli – ma non soltanto. Il marchio distintivo certifica ladell’evento su aspetti prioritari e chissà, in futuro potrebbe aprirci spazi importanti". Una soddisfazione anche personale per Lavelli, “madrina” e anima della manifestazione, che taglia il 31 dicembre il traguardo del sesto mandato, 18 anni tondi.