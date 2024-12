Oasport.it - Giulia Rizzi e il futuro della scherma: “In Asia hanno creato una bolla. Dobbiamo trovare un sistema all’italiana”

Leggi su Oasport.it

una propria stabilità. Quando si compete ad alto livello non è mai semplice avere ben chiaro cosa fare nel proprio percorso e la maturazione di un atleta segue differenti percorsi. È il caso diche, a 35 anni, ha potuto festeggiare con le proprie compagne una meravigliosa medaglia d’oro nella prova a squadrespada alle Olimpiadi di Parigi.Un team formato anche da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Mara Navarria, capace di spuntarla nell’accesissimo confronto co la Francia di Auriane Mallo-Breton, Marie-Florence Candassamy, Coraline Vitalis e Alexandra Louis Marie. A rivelare cosa abbia rappresentato quel risultato e a parlare dell’attuale situazioneitaliana è stata, ospite di Alice Liverani nella trasmissione di approfondimento sul mondo dello sport “OA Focus“, in onda sul canale Youtube di OA Sport, con la presenza anche del collega Alessandro Gennari.