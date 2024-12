Biccy.it - Giulia De Lellis, come hanno reagito le fan alla sua storia con Tony Effe e a quale altro reality parteciperebbe

Deè stata la prima ospite di Hot Ones di Alessandro Cattelan e fra un’aletta piccante e l’altra ha affrontato anche l’argomento, con cui sta ormai da questa estate. Lo ha fatto a modo suo, citando le sue bimbe e una in particolare, tale Donatella, una signora che la segue.“è stato una tragedia, alcune bimbe erano preoccupate per me, perché non è quel che sembra. Donatella una sua fan adulta, ndr mi ha detto ‘hai quasi 30 anni, sei una brava ragazza, hai tutte le tue cose, ma sei sicura?’. Ora si è ricreduta, guai a chi glielo tocca, si ascolta pure tutta la sua musica. Donatella è speciale,è speciale suo figlio e tutta la sua famiglia“.De, i programmi che farebbe da concorrenteDopo, Alessandro Cattelan ha spostato l’argomento sui programmi cheDeha fatto.