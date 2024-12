Lanazione.it - Giochi “non sicuri”: maxi sequestro. Vendeva nonostante il divieto

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 24 dicembre 2024 – Sequestri di prodotti natalizi senza marchio Ce. I militari del Comando provinciale di Pisa hanno intensificato i controlli negli esercizi commerciali che pongono in vendita luci e materiale natalizio, eseguendo mirati accertamenti per contrastare il commercio di materiale non conforme alle normative che disciplinano la sicurezza prodotti ovvero la corretta marcatura Ce. I finanzieri del Gruppo di Pisa, delle Compagnie di Pontedera e San Minato e della tenenza di Volterra, hanno passato al setaccio su numerosi esercizi commerciali, sequestrando circa 190mila articoli non conformi alle normative che disciplinano la sicurezza dei prodotti e la corretta marcatura Ce sui prodotti elettronici (luci e addobbi natalizi, lampadine, luci led, adattatori e prolunghe). In particolare, i finanzieri del Gruppo di Pisa hanno sequestrato oltre 178.