Oasport.it - Ginnastica artistica, la classe 2009 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? Arriva Perotti

Il 2025 è ormai dietro alle porte e il prossimo 1° gennaio rappresenterà l’inizio di una nuova vita per moltissime ginnaste che passeranno alla categoria senior: i piccoli fenomeni che sidistinti tra le under 16 (juniores) fino a pochi giorni fa, diventeranno sportivamente grandi a tutti gli effetti con l’inizio della nuova stagione e pospartecipare alle competizioni più importanti. Tocca allae l’Italia si coccola dei talenti decisamente interessanti, pronti a incominciare il cammino verso le Olimpiadi 2028.Nello specifico si tratta di una nidiata diimpatto e desiderosa di emergere prontamente, dopo essersi già distinta a livello juniores: agli ultimi Europei di categoria, disputati a Rimini la scorsa primavera in contemporanea con la rassegna, la nostra Nazionale ha conquistato l’argento con la squadra sotto l’impulso di Giulia(oro al corpo libero, argento nel concorso generale individuale e alle parallele asimmetriche, bronzo alla trave), Benedetta Gava ed Emma Puato (oro e argento al volteggio), Emma Fioravanti (argento al quadrato).