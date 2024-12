Liberoquotidiano.it - Fisco, da tributaristi lettera felicitazioni al nuovo direttore Agenzia Entrate Vincenzo Carbone

Roma, 24 dic. (Adnkronos/Labitalia) - L'Istituto nazionale(Int), per mano del suo presidente Riccardo Alemanno, ha inviato unadie di buon lavoro aldell'delle, Vicenzo, in cui il numero uno dell'Int scrive: “Sono certo che grazie alla Sua competenza e alla Sua esperienza saprà affrontare l'impegnativo incarico con la necessaria determinazione ed equità, in un settore sempre più importante per la Nazione” ribadendo la piena disponibilità al confronto e alla collaborazione.“L'Istituto nazionale, che mi pregio di presiedere, sarà a sua disposizione per proseguire nel confronto costruttivo e nella collaborazione, instaurati negli anni sia a livello centrale che territoriale, con l'Amministrazione finanziaria.