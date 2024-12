Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi scomparsa, le ultime notizie: l’aggressione e la denuncia contro il fratello

Modena, 24 dicembre 2024 - Ci sono novità nel caso di, la 31enneda tre mesi da Vitriola di Montefiorino, nel Modenese. La donna, prima di sparire, aveva sportoai carabinieriil, in seguito a uno dei tanti litigi che avevano avuto. A quanto si apprende, le tensioni tra loro erano dovute soprattutto alle diverse opinioni sulla gestione degli immobili in possesso della famiglia. In occasione di una lite, l'uomo l'aveva aggredita, provocandole delle lesioni. La, per lesioni e violazione di domicilio, risale ad aprile di quest'anno.avrebbe riferito ai carabinieri di essere stata aggredita daldavanti all'ingresso e che l'uomo sarebbe entrato in casa con la forza. Ilsarebbe anche stato visto, in più di un'occasione, mentre costringeva la sorella a entrare in auto.