Ilfattoquotidiano.it - Da Buon Natale a “season greetings”, vi auguro feste lente con cinque lezioni sull’acqua

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sempre più rari sono gli auguri con la formula classica:e Felice Nuovo Anno. Anche dalle nostre parti, parecchi italiani hanno adottato uno stile politicamente corretto e fioccano gli “auguri di”. Quelli che in lingua globish sono ormai una norma. E, in questi giorni, ricevo soltanto dei “” da istituzioni pubbliche e private internazionali, da vecchi amici o comitati di redazione delle riviste scientifiche. Invero, sarebbe forse più corretto “’s”, la cui origine non è recente, ma datasecoli fa.Questo bisticcio serve a introdurre il mio nuovo libro: Five easy pieces on water, ossia “pezzi facili”. Un titolo che omaggia Stravinsky, autore di un capolavoro come “pezzi facili” per pianoforte a quattro mani.