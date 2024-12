Coppa del Mondo le Azzurre convocate per Semmering | in programma Slalom e Gigante

Leggi su Ilfaroonline.it

Sono sette leper la prossima tappa dideldi Sci Alpino Femminile, che si svolgerà a(Austria) dal 28 al 29 dicembre. Riprende allora il circuito iridato, a seguito della cancellazione della gara di St. Moritz per maltempo (leggi qui).Le atlete che gareggeranno ine insono Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi, Aja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea.