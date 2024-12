Napolipiu.com - Conte detta la linea: “Blindato Simeone, servono tre rinforzi”

la: “tre”">Il tecnico del Napoli ha studiato la rosa e presentato le richieste a De Laurentiis: difensore, esterno e centrocampista nel mirino per gennaio.Antonioha le idee chiare sul futuro del Napoli. Dopo aver studiato attentamente la rosa a sua disposizione, il tecnico pugliese ha individuato pregi e difetti della squadra, presentando alla società un piano preciso per il mercato di gennaio.La prima decisione importante riguarda Giovanni: il Cholito è statoe resterà in azzurro almeno fino al termine della stagione come prima alternativa a Romelu Lukaku. L’ex allenatore di Chelsea, Inter e Juventus ha però chiesto alla società trespecifici: un difensore centrale, un esterno basso e un centrocampista che possa alternarsi con Frank Zambo Anguissa.