Fuori dai convocati | con solo tre milioni è della Juventus

La Juventus sta affrontando una fase di rinnovamento cruciale, con l'obiettivo di rinvigorire il suo spirito competitivo e riportarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. La strategia di mercato estiva si concentra su giocatori chiave e sul rafforzamento della rosa, sotto la guida di Igor Tudor, per costruire un progetto solido e ambizioso. Il futuro dei bianconeri dipende da queste scelte, che potrebbero segnare una svolta decisiva nella loro storia.

La Juventus sta lavorando duramente per il futuro completamento della squadra che dovrà essere messa nelle mani di Igor Tudor in vista della prossima stagione. I bianconeri, che vengono da stagioni tutt'altro che illuminanti, hanno necessità di alzare nuovamente la testa e creare un nuovo progetto a lungo termine che trascini la Vecchia Signora a conquistare di nuovo vittorie importanti. L'obiettivo è chiaramente quello di tornare al vertice del calcio italiano ed europeo, quindi è chiaro che la dirigenza juventina sta lavorando in questa direzione per arrivare al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Mercato Juventus, è già fuori dal progetto? Importanti novità sul futuro di un bianconero. Cosa filtra in vista della prossima estate - Nelle ultime ore, Douglas Luiz ha suscitato l’attenzione dei media con le sue dichiarazioni riguardo la nostalgia per l’Aston Villa.

Abbiamo appreso che la Juventus ha messo sul mercato Nico Gonzalez, dopo le deludenti prestazioni nella stagione appena trascorsa. L'argentino è stato acquistato dalla Fiorentina la scorsa estate per circa 40 milioni di euro, bonus compresi. Un i Vai su Facebook

Koopmeiners fuori, è ufficiale: tifosi della Juve gelati; Perché Danilo è un caso, Daffara blindato, l'affare Okoro: il mercato Juve e Next Gen; La prima volta di Kalulu con la Francia: il difensore della Juventus è stato convocato, fuori Khephren Thuram.

Juventus, i convocati per il ritiro in Germania: c'è Soulé ... - MSN - spinge per regalarlo a De Rossi ed è pronta a mettere sul piatto 28 milioni di euro più ... msn.com scrive

Juve: il Porto chiede 25 mln per cedere Conceicao - La Juventus ha presentato un’offerta ufficiale al Porto da 22 milioni di euro per il suo acquisto, ma la proposta è stata respinta ... Come scrive it.blastingnews.com