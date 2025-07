Da Esposito e Asllani una costante | Inter costretta a un’attesa!

Scandali di mercato e dubbi sul futuro: Sebastiano Esposito e Kristjan Asllani si trovano in una situazione di attesa che potrebbe segnare il loro destino. Entrambi sono al centro di trattative con club interessati, ma l’Inter sembra frenata da una strategia consolidata. La costante? Un’orientamento deciso che, al momento, limita le mosse in entrata. Resta da capire come questa tensione si risolverà per i talenti in attesa di un nuovo capitolo.

Sia Sebastiano Esposito sia Kristjan Asllani hanno dei dubbi in merito alla possibilitĂ di approdare in quei Club con i quali l’Inter ha giĂ trovato – o è a buon punto per farlo – un’intesa per la prossima stagione. La costante. UNA TENDENZA – Che sia Sebastiano Esposito o Kristjan Asllani, l’Inter deve fare i conti con un orientamento assunto in sede di mercato che limita le sue mosse in entrata. Con l’indisponibilitĂ (per il momento) dei due calciatori al trasferimento, rispettivamente, al Cagliari e al Betis, i nerazzurri si vedono inevitabilmente costretti ad assumere un atteggiamento attendista, nell’auspicio che si possa arrivare presto a un duplice accordo che possa essere funzionale a investire laddove ritenuto necessario. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Da Esposito e Asllani una costante: Inter costretta a un’attesa!

In questa notizia si parla di: esposito - asllani - costante - inter

Pagelle Inter River Plate: Pio Esposito un gigante, Bastoni gol super! Stecca solo Asllani - Dinamo e spettacolo al Lumen Field di Seattle: l'Inter sfida il River Plate in una partita vibrante e ricca di emozioni.

GDS - I giocatori dell'Inter in uscita: da Asllani a Bisseck, ci sono anche Taremi e Buchanan Vai su Facebook

Inter - Urawa Red Diamonds (2-1) Mondiale per club 2025; FINALE Inter-Monterrey 1-1: apre Ramos, pareggia Lautaro; Monterrey - Inter (1-1) Mondiale per club 2025.

Inter, 50 milioni dagli esuberi: da Asllani a Taremi, in 6 con le valigie pronte - La dirigenza nerazzurra punta ad accumulare un tesoretto per finanziare altre operazioni di mercato in entrata ... Come scrive fcinter1908.it

Inter, non solo big: da Asllani a Buchanan, il tesoretto degli esuberi può valere fino a 60 mln - Al momento sono cinque gli elementi che non rientrano nei piani di Chivu per la nuova Inter, da lì può arrivare il tesoretto ... Segnala fcinter1908.it