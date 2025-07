Colombia catturato il super latitante Giuseppe ‘Peppe’ Palermo | mente della ‘ndrangheta tra cocaina e rotte globali

Una svolta decisiva nella lotta alla criminalità internazionale: le autorità colombiane hanno catturato Giuseppe Palermo, detto ‘Peppe’, considerato uno dei principali boss della 'ndrangheta in America Latina. Accusato di supervisionare il traffico di cocaina e gestire rotte illegali verso l’Europa, il suo arresto rappresenta un colpo duro alle reti criminali transnazionali. La sua cattura apre nuove prospettive nella battaglia contro la criminalità organizzata globale, dimostrando che nessun territorio è fuori dalla vista delle forze dell’ordine.

Le autorità colombiane hanno annunciato di aver catturato un presunto boss della ‘ndrangheta italiana in America Latina, che è accusato di aver supervisionato il traffico di cocaina e di aver gestito rotte illegali verso l’Europa. Il sospettato è stato identificato dalla polizia colombiana come Giuseppe Palermo detto ‘Peppe’. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale dell’Interpol, che ne richiedeva l’arresto in 196 Paesi. È stato arrestato per strada nella capitale colombiana Bogotà nell’ambito di un’operazione coordinata fra autorità colombiane, italiane e britanniche, nonché Europol. 🔗 Leggi su Ildenaro.it