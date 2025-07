L' ultimo orrore su Chiara Poggi | in vendita il video dell' autopsia

L'oscura frontiera del sensazionalismo si attraversa con nuove atrocità nel caso di Chiara Poggi. Un video dell’autopsia, ottenuto illegalmente e messo in vendita online, mette a nudo l’insita morbosità che circonda questo drammatico caso. La situazione ha superato ogni limite etico, spingendo il Garante della Privacy ad intervenire immediatamente per tutelare la dignità di Chiara e fermare questa deriva. È fondamentale restare vigili contro queste violazioni della privacy e del rispetto umano.

La morbosità attorno al caso di Garlasco sta toccando abissi indicibili, come dimostra il tentativo di un soggetto che sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video contenente le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi. Sfruttando l'interesse suscitato dal caso, qualcuno che è riuscito, per vie non ufficiali probabilmente, a entrare in possesso di quelle immagini ha deciso di monetizzarle. Il Garante della Privacy ha adottato, d’ufficio e in via d’urgenza, un provvedimento di blocco nei suoi confronti, comunicando che si tratta di una " lesione gravissima della dignità della vittima e dei suoi familiari ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it