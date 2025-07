Francavilla al Mare controlli sulla movida | minorenne con pistola a salve e due segnalati per marijuana

A Francavilla al Mare, la movida giovanile è stata sotto stretta osservazione dei carabinieri, che nella notte appena trascorsa hanno effettuato controlli a largo raggio. Tra minorenni trovati con pistole a salve e segnalazioni per marijuana, l’operazione ha evidenziato problemi di sicurezza e comportamento scorretto. Questi interventi sono fondamentali per garantire un contesto più sicuro e responsabile per tutti: la legge non fa sconti neanche sotto le luci delle stelle.

Controlli a largo raggio dei carabinieri contro la movida giovanile, nella notte appena trascorsa, a Francavilla al Mare. I militari della stazione locale hanno messo in campo un servizio straordinario di prevenzione e repressione dei reati legati agli eccessi notturni. Diverse le violazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

