Musica al Castello | dal 25 luglio concerti al Maschio Angioino per l’Estate a Napoli 2025

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile nel cuore di Napoli con "Musica al Castello", un festival che dal 25 luglio al 3 agosto anima il Maschio Angioino con jazz, funk, ritmi caraibici e teatro d’autore. Un’occasione unica per immergersi in una magica atmosfera sotto le stelle, tra musica e cultura. I concerti iniziano ogni sera alle...

Jazz, funk, ritmi caraibici e teatro d’autore: ecco i principali ingredienti di “Musica al Castello”, in programma dal 25 luglio al 3 agosto nel cortile monumentale di Castel Nuovo, noto anche come Maschio Angioino. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli per “Napoli Città della Musica”, nell’ambito della rassegna “Estate a Napoli 2025”, ed è organizzata dalla società Arealive. I concerti iniziano ogni sera alle ore 21.00. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. “ ‘Musica al Castello’ – dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – rappresenta uno dei grandi eventi della programmazione di ‘Estate a Napoli’, che si è rinnovata quest’anno puntando con decisione sulla qualità delle proposte offerte alla città e ai suoi visitatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it