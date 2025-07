Gli effetti dei dazi di Trump sull' economia italiana | le stime

Gli effetti dei dazi di Trump sull’economia italiana sono ancora al centro di dibattiti e analisi. In attesa di conoscere le tariffe ufficiali, la Cgia di Mestre ha elaborato proiezioni basate sulle stime dell’Ocse, ipotizzando una tassa del 10% sui prodotti. Ma quali potrebbero essere le ripercussioni concrete? Scopriamo insieme le possibili conseguenze di questa politica commerciale sulla nostra economia.

Quali effetti potrebbero avere i dazi di Trump sull'economia italiana? In attesa che il capo della casa Bianca ufficializzi l'entità delle tariffe doganali la Cgia di Mestre ha provato a fare qualche conto sulla base delle elaborazioni già diffuse dall'Ocse. Ebbene, una tassa del 10% sui prodotti. 🔗 Leggi su Today.it

Dazi, Urso smentisce effetti negativi sull'export Italia verso Usa - Il ministro degli Esteri, Dazi Urso, ha smentito l'impatto negativo dei dazi sull'export italiano verso gli Stati Uniti.

Dazi, gli effetti sull'Italia: regioni del Sud in ginocchio, si salva soltanto la Puglia. Cosa cambia (e come) per le aziende - Nel caso in cui i dazi imposti dall’amministrazione di Donald Trump dovessero rimanere gli stessi di oggi costerebbero al nostro Paese 3,5 miliardi di euro circa di mancate esportazioni. Segnala msn.com

Dazi Trump, fino a 12 miliardi di danno all'Italia con tariffe al 20%: le stime - L'analisi dell'Ufficio studi della Cgia, in base alle elaborazioni fatte qualche mese fa dall'Ocse Nel caso in cui i dazi imposti dall’amministrazione Trump dovessero rimanere gli stessi di oggi, cost ... msn.com scrive