Montagne d’Italia il fronte invisibile della crisi climatica | l’allarme di FederBIM

Le maestose montagne d’Italia sono più di un paesaggio incantevole: rappresentano il fronte invisibile della crisi climatica, un allarme silenzioso che necessita di attenzione urgente. FederBIM, attraverso l’intervista al Presidente Gianfranco Perdezolli, ci invita a riflettere sulle sfide ambientali che minacciano questi ecosistemi preziosi e la nostra stessa sopravvivenza. È il momento di agire per preservare le nostre montagne e il futuro del pianeta.

Intervista a Gianfranco Perdezolli, Presidente della Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Montagne d’Italia, il fronte invisibile della crisi climatica: l’allarme di FederBIM

LA TERRA SOFFOCA ? Un'animazione in timelapse realizzata dalla #Nasa mostra il nostro Pianeta colpito dall'ondata di calore record delle ultime due settimane. E l'Italia è fra le zone più roventi, dove l'onda rossa infuocata si scurisce giorno dopo giorno. Vai su Facebook

