Prima di partire, svuota completamente il frigorifero, eliminando alimenti scaduti o deperibili. Rimuovi tutte le confezioni e i residui, pulisci le superfici interne con una soluzione di acqua e bicarbonato o aceto bianco, e assicurati di disinfettare ogni angolo. In questo modo, garantirai un ritorno a casa senza odori sgradevoli e con il frigorifero perfettamente igienizzato, pronto per la tua prossima avventura.

Quando ci si prepara a partire per una vacanza o un viaggio prolungato, tra valigie e documenti da organizzare, spesso ci si dimentica di un dettaglio fondamentale: il frigorifero. Lasciarlo sporco o con alimenti deperibili può causare cattivi odori, muffe o – peggio – il ritorno a casa con una spiacevole sorpresa. Ecco quindi una guida semplice e veloce su come pulire e disinfettare il frigorifero prima di partire. 1. Svuota il contenuto. Prima di tutto, fai un controllo completo di tutto ciò che si trova all’ interno. Butta via gli alimenti scaduti o prossimi alla scadenza e consuma ciò che può essere ancora utilizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Frigorifero, come lasciarlo pulito e disinfettato prima di partire

