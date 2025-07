Real Sito di Carditello incendio nel bosco di Eucalipti sopralluogo dei carabinieri nell’area coinvolta dalle fiamme

Un incendio devastante ha travolto il cuore del Real Sito di Carditello, colpendo il suggestivo Bosco di Eucalipti alle spalle della storica reggia. Le fiamme, che si sono estese su 7.000 mq, hanno messo a rischio un’area storicamente conservata e amata dalla comunità . I carabinieri hanno già effettuato un sopralluogo per accertare le cause e prevenire futuri incidenti. La tutela di questo patrimonio è ora più cruciale che mai.

Appiccato un incendio nel Real Sito di Carditello, ieri alle 19.20 circa, in uno dei boschi di pertinenza. L’area interessata riguarda il Bosco di Eucalipti – situato alle spalle dell’ingresso principale della Reggia borbonica – che era in perfetto stato di conservazione, pulizia e manutenzione e, di solito, ospita eventi per famiglie e manifestazioni equestri con pony e cavalli. L’incendio boschivo si è esteso per circa 7.000 mq ed è stato domato solo grazie all’immediato e tempestivo intervento del personale di vigilanza in servizio nella Reggia borbonica – richiamato dalla densa nube di fumo nero – prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno placato e circoscritto le fiamme, evitando danni maggiori alla flora e alla fauna locale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it