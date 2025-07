Il caccia senza pilota è più vicino di quanto si pensi Gli esperimenti di Helsing

Il futuro della guerra aerea si apre a innovazioni sorprendenti, e il caccia senza pilota 232 pi249 ne è la prova. Se da un lato può sembrare un progetto futuristico, le recenti sperimentazioni di Helsing indicano che questa tecnologia potrebbe presto rivoluzionare gli arsenali europei. La domanda ora è: fino a che punto siamo pronti ad abbracciare l’era degli aerei autonomi?

Per quanto possa apparire un progetto futuristico, un aereo da caccia completamente unmanned potrebbe presto entrare a far parte degli arsenali europei. Questo è quanto emerge dalle recenti dichiarazioni (riportate dal Financial Times ) di Stephanie Lingemann, direttore senior della divisione aerea di Helsing. L'azienda ha infatti condotto nelle scorse settimane alcuni esperimenti di "sostituzione", facendo prendere al suo software di Intelligenza Artificiale "Centaur" il controllo di un velivolo Gripen-E prodotto dalla svedese Saab una volta che questo era stato fatto decollare da un essere umano.

