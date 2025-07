Boom del lattiero-caseario | Italia secondo esportatore mondiale di formaggi crescono consumi e prezzi

L’Italia domina il mercato lattiero-caseario mondiale, salendo al secondo posto tra gli esportatori di formaggi, superando Francia e Olanda. Crescono i consumi interni e i prezzi all’origine, consolidando questa posizione di leadership. Tuttavia, si intravede qualche timido segnale di rallentamento produttivo. Questi scenari delineano un settore in grande fermento e in continua evoluzione, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo nel 2025.

Cresce ancora nel primo trimestre del 2025 il settore lattiero caseario, l’Italia compie il sorpasso a Francia e Olanda e diventa il secondo esportatore mondiale di formaggi. I consumi interni crescono e migliora anche la dinamica dei prezzi all’origine. Qualche segnale di rallentamento sul fronte produttivo. Sono queste, in estrema sintesi, le principali evidenze messe in luce dall’ultimo rapporto ‘Tendenze Latte’ di Ismea, che analizza l’andamento del comparto lattiero-caseario nel primo scorcio del 2025. A livello europeo, nei primi quattro mesi del 2025 la produzione di latte vaccino ha registrato una contrazione dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2024, con cali riscontrati in Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it