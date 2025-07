Città Alta lo scavalco riapre Ma a fasce orarie

La riapertura di Alta Lo Scavalco, dopo mesi di chiusura, porta con sé una grande novità: l’apertura a fasce orarie. Questa soluzione si rende necessaria a causa dei lavori sulla scorciatoia e dei conseguenti ingorghi sulle vie alternative. Da fine agosto, la Ztl di Valverde sarà aperta durante le ore di punta, promettendo di ridurre il traffico del 60%. Un cambiamento che trasformerà la mobilità cittadina, migliorando la qualità della vita di tutti i residenti e pendolari.

LA NOVITÀ. La scorciatoia è chiusa per lavori da febbraio, con ingorghi sulle altre strade. Da fine agosto la Ztl di Valverde sarà aperta negli orari di punta dei giorni lavorativi. «Così 60% in meno di traffico». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Città Alta, lo «scavalco» riapre. Ma a fasce orarie

In questa notizia si parla di: città - alta - scavalco - riapre

Quattro nuove aperture della Fontana del Lantro in Città Alta - Quattro nuove aperture della Fontana del Lantro a Città Alta aspettano gli appassionati. Dopo il successo del 2023, Uniacque e il Comune di Bergamo rilanciano l'iniziativa anche per il 2025, offrendo l'opportunità di scoprire questo storico monumento nelle date del 18 maggio, 15 giugno, 14 settembre e 19 ottobre.

Città Alta, lo «scavalco» riapre. Ma a fasce orarie; Valverde, da fine agosto la Ztl verso Città Alta riapre al traffico solo negli orari di punta; Scavalco e via per Orio: primi test del 2025 per il traffico in città.