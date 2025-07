Carolina Wilga ritrovata viva dopo 12 giorni sola in un remoto bush australiano | Devastata dalle zanzare

Dopo 12 lungi giorni di isolamento e avventure estreme, Carolina Wilga, giovane turista tedesca, è stata finalmente ritrovata viva nel remoto bush australiano. La sua incredibile storia di sopravvivenza, nonostante le condizioni avverse e le fastidiose zanzare, ha catturato l’attenzione di tutti. La polizia ha commentato con stupore il miracolo di questa ragazza, che ora si prepara a tornare tra le braccia dei suoi affetti, portando con sé un ricordo indelebile di resilienza e speranza. Continua a leggere.

"Non riesce ancora a credere di essere sopravvissuta", ha detto la polizia dopo il ritrovamento, dopo 12 giorni in un territorio in cui è difficilissimo muoversi da sola, di Carolina Wilga, 26enne tedesca in viaggio, zaino in spalla, in Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

