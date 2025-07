Artificial | nel film di Luca Guadagnino Elon Musk sarà raffigurato come un dittatore

Scopri i nuovi dettagli sul film "Artificial" di Luca Guadagnino, ambientato tra le tensioni di OpenAI del 2023. Con un cast stellare e un'interpretazione audace di Elon Musk come dittatore, il film promette di catturare l'immaginazione di chi ama i thriller tecnologici. Un racconto che indaga il potere, la tecnologia e le loro implicazioni etiche, lasciando intuire un finale ricco di suspense e riflessione.

Sono stati rivelati nuovi dettagli sul film Artificial di Luca Guadagnino, incluso il ruolo che Elon Musk interpreterĂ nel film. Luca Guadagnino dirige Artificial, il nuovo film targato Amazon MGM Studios ispirato alle turbolenze interne di OpenAI nel 2023. Con Andrew Garfield, Monica Barbaro e Yura Borisov, la pellicola dĂ centralitĂ alla figura di Ilya Sutskever, mentre un ritratto spigoloso di Elon Musk emerge sullo sfondo, con battute che non passeranno inosservate. "Artificial": Elon Musk come antagonista sullo sfondo Dopo aver raccontato passioni carnali, desideri sussurrati e paesaggi mentali in continuo mutamento, Luca Guadagnino mette gli occhi - e la cinepresa - sul cuore pulsante della Silicon Valley. 🔗 Leggi su Movieplayer.it