Sinner-Alcaraz la rivalità si riaccende a Wimbledon | nona finale dopo il Roland Garros in 100 anni

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si riaccende a Wimbledon, segnando la nona finale in 100 anni tra gli stessi contendenti, dopo il duello di Roland Garros. Un confronto che rivela come spesso, tra Parigi e Londra, il perdente trovi il modo di riscattarsi. Questa sfida promette emozioni intense: chi trionferà questa volta? La risposta si cela nelle prossime ore, mentre gli appassionati di tennis attendono con trepidazione il verdetto finale.

Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e’ la nona finale di Wimbledon in 100 anni esatti che ripropone gli stessi sfidanti di quella disputata poche settimane prima al Roland Garros. A confortare l’azzurro, sconfitto dallo spagnolo al super tie-break del quinto set a Parigi, c’e’ la statistica che in cinque occasioni su otto il perdente nella Ville Lumiere si e’ riscattato a Londra. L’accoppiata Roland Garros-Wimbledon con gli stessi finalisti e’ riuscita soltanto a Rene’ Lacoste nel 1925, a Fred Perry nel 1935 ea Rafael Nadal nel 2008. Nelle altre cinque volte invece chi ha vinto a Parigi ha dovuto concedere la rivincita a Wimbledon. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

