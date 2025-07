Caltagirone controlli antidroga e alcol test della polizia | scattano sanzioni per oltre 5mila euro

Caltagirone si accende di attenzione con i controlli antidroga e alcol della polizia, che hanno portato a sanzioni per oltre 5.000 euro. La notte, le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche nel territorio, puntando a garantire sicurezza e rispetto delle norme. Un intervento deciso per tutelare cittadini e automobilisti: perché prevenire è l’unico modo per mantenere le strade sicure e libere da rischi.

La polizia ha condotto, nella serata e nella nottata, una vasta operazione di controllo nel territorio di Caltagirone finalizzata alla prevenzione e al monitoraggio delle infrazioni al Codice della strada, con particolare riguardo all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: caltagirone - controlli - antidroga - alcol

Controlli della polizia stradale a Caltagirone e Randazzo, sequestrati 10 veicoli - Nell'ambito di un'azione di controllo intensificata, la polizia stradale di Catania, insieme ai distaccamenti di Randazzo e Caltagirone, ha sequestrato dieci veicoli.

Caltagirone, controlli antidroga e alcol test della polizia: scattano sanzioni per oltre 5mila euro; Movida sicura, weekend di controlli antidroga e alcol test: denunce per 3 parcheggiatori abusivi; Napoli, controlli nella movida: ritirate patenti e multe a veicoli.

Controlli antidroga e alcol a Leonforte e Agira: 7 violazioni riscontrate - Controlli antidroga e alcol a Leonforte e Agira: 7 violazioni riscontrate. Riporta newsicilia.it

Ceccano – Controlli antidroga all’alba, cinofili in azione: perquisizioni e sequestri - Operazione antidroga all’alba di ieri, giovedì 3 luglio, a Ceccano, dove i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio ... Scrive informazione.it