superman james gunn inserisce una famosa citazione di batman nel film

Nel nuovo film di Superman, James Gunn inserisce in un momento culminante una battuta che incarna lo spirito della frase più famosa di Batman. Nel nuovo Superman diretto da James Gunn, un'iconica battuta di Batman viene assegnata a Mister Terrific, interpretato da Edi Gathegi. Un passaggio di testimone verbale che segna la nascita di una nuova icona del DCU. Ma sarete in grado di capire qual è la frase? James Gunn riscrive Batman nel nuovo Superman Nel primo capitolo dell'ambiziosa rifondazione del DC Universe firmata da James Gunn, Superman fa molto più che rimettere in volo l'Uomo d'Acciaio: inaugura una narrazione corale, popolata da eroi vecchi e nuovi, dove il cervello conta quanto i muscoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it