Fortissima grandinata chicchi fino a 5 centimetri | traffico in tilt È caos in strada

Un venerdì qualsiasi si è trasformato in un tableau surreale grazie a una furiosa grandinata, con chicchi fino a 5 centimetri che hanno provocato caos e traffico in tilt. In pochi istanti, il cielo sereno si è oscurato, lasciando cittadini sbalorditi e impreparati di fronte a questa forza della natura. Un evento che ricorderanno a lungo, dimostrando quanto la natura possa sorprenderci improvvisamente.

Bastano pochi istanti perché il cielo sereno venga stravolto da una furia improvvisa, lasciando automobilisti e residenti senza fiato e con il cuore in gola. In un venerdì apparentemente qualunque, qualcosa di inaspettato ha letteralmente bloccato la vita quotidiana di intere comunità. Nessuno poteva immaginare che il pomeriggio si sarebbe trasformato in uno scenario quasi surreale: strade imbiancate, auto ferme e persone incredule davanti a ciò che stava accadendo. Il Friuli Venezia Giulia è stato travolto da una tempesta fuori dal comune, con chicchi di ghiaccio grandi come palline da ping-pong. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: chicchi - fortissima - grandinata - centimetri

Violentissima grandinata ancora in atto tra Velletri e Cisterna di Latina! I chicchi hanno raggiunto dimensioni importanti, attorno ai 4 centimetri. Tiocci! Video di Alessia Giammatteo Segui Meteo Lazio #grandine #grandineoggi #meteolazio #laziometeo #grandi Vai su Facebook

Violenta grandinata in Friuli, chicchi fino a 5 centimetri imbiancano le strade: traffico in tilt sull'A4; Fortissima grandinata (VIDEO e FOTO), chicchi di ghiaccio grossi 5 centimetri colpiscono case e macchine, grossi danni alle coltivazioni; Meteo: Grandinata a Faenza (RA), il temporale scarica chicchi fino a 4 cm di diametro; il Video.

Violenta grandinata in Friuli, chicchi fino a 5 centimetri imbiancano le strade: traffico in tilt sull’A4 - Il maltempo si è abbattuto con temporali e una violenta grandinata sulla Bassa Friulana da San Giorgio di Nogaro a Nimis passando per Pocenia ... Scrive fanpage.it

Meteo: Mega Grandinata in Friuli, l'A4 è ricoperta da 10 cm di Grandine, il video - Nella giornata di venerdì, un violento fronte temporalesco ha attraversato l’area, interessando in particolare la zona sud- Come scrive ilmeteo.it