LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | via alla Q1 al Sachsenring su pista bagnata

Se il Motogp GP Germania 2025 al Sachsenring inizia sotto una pioggia battente, niente paura: la pista bagnata non ferma i piloti e le emozioni sono assicurate. Segui in diretta le qualifiche, dove Zarco si distingue con tempi impressionanti, mentre i campioni cercano di mettere a segno il miglior giro. Resta aggiornato per scoprire chi conquisterà la pole position in questa sfida ad alta tensione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Zarco abbassa ancora il limite e stampa 1:28.370 a precedere di 0.563 Maverick Vinales e di 0.680 Miguel Oliveira. Luca Marini √® quintro a 1.360 con la Honda ufficiale. 10.58 Si lancia per un nuovo giro veloce Zarco, vedremo e il transalpino si migliorer√† ulteriormente. 10.57 Zarco si conferma in grande forma in queste condizioni sulla Honda Castrol. Il francese comanda la Q1 in 1:28.539 a precedere di 0.394 Maverick Vinales e di 0.511 Miguel Oliveira. Luca Marini √® quinto a 1.191. 10.55 Veniamo subito smentiti da Zarco che stampa un grande crono in 1:29. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: via alla Q1 al Sachsenring su pista bagnata

