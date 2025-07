Bersani | Convertire le industrie per il riarmo? Attenzione che poi non si riesce più a mettere il dentifricio nel tubetto

Pier Luigi Bersani mette in guardia sulla possibile riconversione industriale orientata al riarmo, sottolineando i rischi di scelte sbagliate e dannose per il settore. La preoccupazione principale è che una volta condizionati dall’industria militare, tornare indietro sarà molto difficile, come cercare di mettere il dentifricio nel tubetto dopo averlo spremuto. È un momento delicato: attenzione ai passi da compiere per non compromettere il futuro del nostro sistema produttivo.

“Attenzione alla sollecitazione a convertire le capacità produttive sugli armamenti”, che rischia di essere “una scelta sul riarmo sbagliata e negativa”, perché “il condizionamento di quel settore lì non è smontabile. Serve estrema attenzione. Ancora non si sa se arrivano i soldi, ma intanto si sta procedendo a riconvertire “. Lo ha detto Pier Luigi Bersani alla Conferenza nazionale sulle Politiche industriali convegno “Le rotte del futuro, re-industrializzare l’Italia e l’Europa”, organizzata dal Pd a Roma. “Attenzione alle politiche di sostegno alle imprese in presenza dei dazi – ha aggiunto – Un conto è sostenere le imprese con ammortizzatori, aiutandole nella promozione di nuovi mercati, un conto sono sussidi che pagano i contribuenti per tenere bassi i prezzi in Usa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani: “Convertire le industrie per il riarmo? Attenzione che poi non si riesce più a mettere il dentifricio nel tubetto”

