Roma | ufficiale il rinnovo di Svilar Si accende la pista Ferguson Dybala già alla prima?

La Roma ufficializza il rinnovo di Svilar fino al 2030, un segnale di continuità e ambizione per i tifosi giallorossi. Ma l’estate romana è infuocata: si accende la pista Ferguson e Dybala potrebbe tornare già alla prima di campionato, promettendo una stagione ricca di sorprese e colpi di scena. La Capitale si prepara a scrivere un nuovo capitolo emozionante.

Roma 12 luglio 2025 - Come già riportato alcuni giorni fa, era solo una questione di tempo prima dell'annuncio definitivo e alla fine è stato il pomeriggio di ieri, il momento scelto per dare a tutto il popolo giallorosso la lieta novella. Mile Svilar sarà ancora il portiere della Roma e firma un nuovo contratto con il club fino al 2030. Superati tutti gli scogli di una trattativa lunga e ricca di colpi di scena, come si addice alle migliori serie televisive. Dallo stallo totale nelle trattative portate avanti da Florent Ghisolfi, all'intervento di Claudio Ranieri per riaprire il tavolo delle trattative, fino all'arrivo di Frederic Massara, che ha chiuso il primo rinnovo chiave per il futuro della squadra.

