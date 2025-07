Ricovero in Rsa per Alzheimer | la retta è a carico del servizio sanitario lo conferma la Corte d’Appello di Milano

In un'altra decisiva vittoria legale per le famiglie dei malati di Alzheimer, la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che il servizio sanitario copre integralmente la retta di 232 euro per il ricovero in RSA, confermando che nessun onere ricade sui familiari quando si tratta di prestazioni sanitarie. Questa sentenza apre nuove speranze e diritti per molte famiglie italiane. Il caso riguarda un cittadino lombardo, assistito dall’avvocato Giovanni Franchi, che [...]

