Francavilla al Mare arrestato 54enne per furti in serie ai danni di negozi

A Francavilla al Mare, un uomo di 54 anni è stato catturato dai carabinieri nel corso di un’operazione che ha svelato una serie di furti ai danni di negozi locali. L’arresto, eseguito su ordine dell’autorità giudiziaria, rappresenta un importante passo nella lotta contro la microcriminalità. La vicenda dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili e pronte a proteggere la comunità, assicurando che la legalità prevalga ogni giorno.

I carabinieri della stazione di Francavilla al Mare hanno arrestato un uomo di 54 anni, originario della provincia di Pescara, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento è il risultato delle indagini condotte nel mese di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: francavilla - mare - arrestato - 54enne

