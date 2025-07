Ucraina raid russo con 597 droni e 26 missili | due morti Zelensky | Ripristinato l’invio di armi da Usa e Ue

La notte scorsa, l’Ucraina ha subito un massiccio attacco russo con 597 droni e 26 missili, causando perdite e danni alle infrastrutture civili. Nonostante le abbattute 344 minacce, due vite sono state spezzate a Cernovcy, e molte altre ferite. La tensione si intensifica, mentre Stati Uniti e UE annunciano il ripristino dell’invio di armi. In un contesto così complesso, la situazione rimane critica e imprevedibile.

La Russia ha lanciato 597 droni e 26 missili da crociera contro l’ Ucraina nella notte tra venerdì e sabato, ha annunciato l’Aeronautica militare ucraina. Circa 344 di questi dispositivi sono stati abbattuti, ma “ci sono stati colpi alle infrastrutture civili, compresi edifici residenziali. A oggi, 2 persone sono morte a Cernovcy” e sono “circa 20 le persone ferite a seguito dei bombardamenti”, ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo profilo Telegram. I raid russi hanno colpito principalmente nelle regioni di Kharkiv e Sumy fino a Leopoli e Bucovina. Esplosioni sono state udite in molte regioni, tra cui Kiev, Kropyvnytskyi, Kherson e Mykolaiv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, raid russo con 597 droni e 26 missili: due morti. Zelensky: “Ripristinato l’invio di armi da Usa e Ue”

