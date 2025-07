La Ripartenza in diretta al via con la Zanzara nella Zuppa di Porro e Cruciani | VIDEO

Preparati a vivere un ritorno all’insegna dell’ironia e dell’attualità con La Ripartenza, l’evento imperdibile ideato da Nicola Porro. Venerdì 11 e sabato 12 luglio, dal suggestivo Teatro Petruzzelli di Bari, si apre la nona edizione con la coinvolgente “Zanzara nella zuppa” di Cruciani e Porro. Non perdere il video in diretta streaming e lasciati catturare da un’analisi politica senza filtri, pronta a sorprendere e stimolare il dibattito.

Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza, l'evento ideato da Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, arrivato alla sua nona edizione. In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari si parte con Una Zanzara nella Zuppa, la rassegna stampa politicamente scorretta di Giuseppe Cruciani e Nicola Porro. Qui di seguito il video in deiretta straming. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Ripartenza in diretta, al via con la Zanzara nella Zuppa di Porro e Cruciani | VIDEO

In questa notizia si parla di: ripartenza - diretta - zanzara - porro

LIVE Musetti-Medvedev 7-5, 5-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: nuovo orario, sempre meno alla ripartenza. Manca un punto all’azzurro per i quarti! - Siamo in diretta da Roma per l'emozionante incontro tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, con il punteggio di 7-5, 5-4.

La Ripartenza in diretta, al via con la Zanzara nella Zuppa di Porro e Cruciani (video); Una zanzara nella Zuppa: Porro e Cruciani leggono i giornali; La Ripartenza, ecco la rassegna stampa Porro-Cruciani: una Zanzara nella Zuppa in diretta (video).

Una zanzara nella Zuppa: Porro e Cruciani leggono i giornali - Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza, l’evento ideato da Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, arrivato alla sua nona edizione. Secondo msn.com

La Ripartenza, Nicola Porro intervista Mario Giordano sui segreti delle "Dinasty" - Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza, l’evento ideato da Nicola Porro, vicedirettore de Il Giornale, arrivato alla sua nona ... Lo riporta iltempo.it