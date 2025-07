Liverpool ritirata la maglia di Diogo Jota | il ricordo del club è da brividi

Il Liverpool rende omaggio a Diogo Jota con un gesto commovente: il ritiro della maglia numero 20, un tributo che resterà scolpito nella memoria dei tifosi. Un momento intenso e carico di emozione, che testimonia l’affetto e la riconoscenza del club verso uno dei suoi protagonisti. Questo ricordo, così forte e sincero, resterà per sempre nel cuore dei Reds e di tutti gli appassionati di calcio.

Il Liverpool torna ad Anfield dopo la scomparsa di Diogo Jota. I Reds hanno deciso di ritirare ufficialmente la maglia numero 20 del portoghese. Il video è da brividi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Liverpool, ritirata la maglia di Diogo Jota: il ricordo del club è da brividi

Diogo Jota per sempre: il Liverpool ritira la maglia numero 20 a tutti livelli, inclusi anche LFC Women e Academy. Un gesto commovente e doveroso per onorare la memoria di un ragazzo volato in cielo troppo presto 20 Vai su Facebook

L'omaggio del Liverpool per Diogo Jota: ufficiale il ritiro della maglia numero 20 per tutte le squadre - Il Liverpool ha annunciato che ritirerà la maglia numero 20 in onore dell'attaccante Diogo Jota, tragicamente morto in un incidente stradale insieme al fratello André Silva. Da msn.com

