Basket | il quadro completo delle squadre italiane nelle Coppe europee

Il mondo del basket italiano si appresta a vivere un’altra stagione di grandi sfide nelle coppe europee, con le squadre di vertice pronte a mettere in mostra talento e passione sui palcoscenici continentali. Dopo aver ufficializzato le loro partecipazioni, è ora di scoprire il quadro completo delle formazioni azzurre, tra Eurolega, Champions League e altre competizioni. Ecco un riepilogo che farà battere il cuore agli appassionati, con l’attenzione rivolta alle sfide imminenti e ai protagonisti italiani pronti a stupire.

Con le comunicazioni degli ultimi giorni si è ufficialmente chiuso il cerchio delle squadre italiane nelle Coppe europee del basket maschile e femminile. Andiamo a riepilogarle, ricordando che nel mese di luglio verrà reso noto l'intero calendario per tutte (in Champions League è stato già diramato, per buona misura). Partiamo dal maschile e dall'Eurolega, con Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna che per almeno altri tre anni proseguiranno il loro cammino nella massima competizione continentale. Anche se, va detto, questa si è fondamentalmente trasformata in una sorta di club chiuso con pochissimi interscambi verso l'esterno.