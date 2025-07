Estate 2025 da record per il turismo italiano | prenotazioni oltre i livelli pre-Covid e cresce la domanda estera

L’estate 2025 segna un record per il turismo italiano, con prenotazioni che superano i livelli pre Covid e una crescente domanda internazionale. Dall’ultima indagine emerge che 8 camere su 10 sono già prenotate, con il massimo a agosto, e si prevede un volume d’affari di 14,7 miliardi di euro tra giugno e settembre. Più che mai, l’Italia si conferma meta ambita e in forte ripresa, consolidando il suo ruolo di eccellenza nel panorama turistico globale.

Le prime stime relative all’estate in corso registrano numeri più che positivi: dall’ultima indagine alle imprese ricettive italiane, svolta da ISNART per Unioncamere ed ENIT nell’ambito dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, 8 camere su 10 già prenotate (con picco ad agosto) e per quanto concerne le prenotazioni alberghiere un volume d’affari previsto pari a 14,7 miliardi di euro (tra giugno e settembre). Più prenotazioni del 2019, ultimo anno pre-Covid, con vendite anticipate già vicine all’80% per il mese di agosto, destinate a crescere nelle prossime settimane fino a raggiungere almeno il 90% di saturazione per il periodo di punta dell’estate; bene anche luglio (70% di prenotazioni) e settembre (60%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

