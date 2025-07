Vende alcolici a minorenni in un pub | denunciato il titolare a Chieti Scalo

Nella notte appena trascorsa, i carabinieri di Chieti Scalo hanno scoperto un grave episodio che mette a rischio i giovani: il titolare di un pub è stato denunciato per aver somministrato alcol a minorenni. Un intervento deciso nel quadro delle operazioni di contrasto alla movida incontrollata, volto a tutelare la sicurezza e il benessere dei più giovani. Questo episodio solleva importanti riflessioni sulla responsabilità e la prevenzione.

