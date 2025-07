WWE | Stratton vs Stratus scintille prima di Evolution 2

L’11 luglio alla Bridgestone Arena di Nashville, l’atmosfera si è infiammata con un’anticipazione da brividi: Tiffany Stratton sfida Trish Stratus in vista di WWE Evolution, con il titolo femminile in palio. Questa battaglia promette scintille e segna un momento cruciale nel percorso di Tiffy Time. Con la seconda edizione del PLE tutto al femminile in programma per il 13 luglio 2025, l’attesa cresce: quali sorprese riserverà questo storico incontro?

L'episodio dell'11 luglio di SmackDown si è svolto alla Bridgestone Arena di Nashville, Tennessee, ed è stato decisamente il momento di Tiffy Time. Tiffany Stratton affronterà Trish Stratus a WWE Evolution con in palio il suo titolo femminile. La seconda edizione del PLE tutto al femminile si terrà domenica 13 luglio 2025. Trish Stratus è una delle poche Superstar a partecipare a entrambi gli eventi, avendo preso parte anche all'edizione del 2018. Durante SmackDown, Trish Stratus e Tiffany Stratton sono state intervistate sul ring da Wade Barrett. Tiffany ha spiegato di aver scelto Trish come avversaria perché ha già sconfitto molte delle migliori Superstar femminili.

