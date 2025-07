Pnrr e digitale | il 16 luglio arriva la Mappa dei Comuni digitali fotografia dell’innovazione nei territori italiani

Il 16 luglio a Roma, alle ore 10.30 presso lo Spazio Vittoria, sveleremo la “Mappa dei Comuni Digitali”: un’immagine vivida dell’innovazione territoriale in Italia. Questa ricerca, realizzata da Anci e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, offre una panoramica aggiornata e dettagliata sul progresso digitale dei nostri comuni, evidenziando gli interventi del Pnrr e il loro impatto. Scopri come i territori stanno diventando protagonisti dell’Italia digitale, un passo verso un futuro più connesso ed efficiente.

Una fotografia sul processo di innovazione e trasformazione digitale che coinvolge i Comuni italiani con un’informazione aggiornata e dettagliata sull’impatto degli interventi previsti dal Pnrr. Questa e’ la “Mappa dei Comuni digitali”, ricerca realizzata da Anci e Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, che verra’ presentata il 16 luglio a Roma alle ore 10.30 presso lo Spazio Vittoria. Alla presentazione parteciperanno il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra e il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Trasimeno: otto Comuni uniti nella piattaforma digitale PITER - A Panicale è stata presentata la piattaforma digitale PITER, un’infrastruttura condivisa dall’Unione del Trasimeno che coinvolge otto comuni: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.

Una fotografia sul processo di innovazione digitale dei Comuni con un'informazione aggiornata sull'impatto degli interventi Pnrr. La Mappa dei Comuni digitali di Anci e @InnovazioneGov verrà presentata il 16 luglio a Roma h10:30. Info&Iscrizioni https://a Vai su X

Ci vediamo mercoledì prossimo, 16 luglio, con la presentazione del Primo Rapporto sulla Mappa dei Comuni Digitali. Presso lo Spazio Vittoria, a Roma, Anci e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale presenta Vai su Facebook

Nichelino aggiorna i servizi digitali: il SUAP passa alla nuova piattaforma “Sportello Unico Digital” - Dal 1° luglio attivo il nuovo sistema per la gestione delle pratiche produttive ed edilizie, in linea con gli standard del PNRR Dal 1° luglio 2025 il Comune di Nichelino ha ufficializzato il passaggio ... Riporta msn.com

Reggio Calabria, il 2 luglio incontro fra servizi digitali e PNRR | INFO - Mercoledì 2 luglio "Gli enti locali per i servizi digitali intergenerazionali. Secondo strettoweb.com