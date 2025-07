Missili e droni russi sull’Ucraina occidentale | colpita Leopoli allerta in Polonia e nei Paesi alleati

Un’ondata di attacchi russi, tra missili e droni, scuote l’Ucraina, con le città colpite che chiedono aiuto e attenzione internazionale. In particolare, Leopoli, a pochi chilometri dalla Polonia, ha subito pesanti danni, scatenando allerte e preoccupazioni nei paesi alleati. Questa escalation segna un momento cruciale nel conflitto, mettendo in evidenza la complessità della situazione e la necessità di una risposta unitaria. Ma cosa riserva il futuro in questa spirale di tensione?

Un attacco su larga scala ha colpito l’Ucraina nella notte tra l’11 e il 12 luglio, con lanci coordinati di droni e missili da parte delle forze armate russe. Secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare ucraina e da fonti locali, le esplosioni hanno interessato numerose regioni, tra cui Kiev, Kherson, Mykolaiv, Kropyvnytskyi e in particolare l’Ucraina occidentale. A Leopoli, a circa 70 km dal confine con la Polonia, si sono verificati danni significativi: il sindaco Andriy Sadovyi ha parlato di un incendio scoppiato in un edificio non residenziale nel quartiere di Zaliznychny e di un secondo edificio danneggiato in via Myropolita Andria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

