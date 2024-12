Ilrestodelcarlino.it - Cinquecento euro per la Croce Rossa grazie a ‘Taiadeli par tot’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’evento ‘Taiadèli par, svoltosi presso il suggestivo Parco Stefano Campana di San Mauro Mare a fine settembre 2024, è stata un’iniziativa di solidarietà organizzata dalla nuova Pro Loco San Mauro Mare in collaborazione con Amaresanmauro e con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli. La giornata ha visto una calorosa partecipazione della comunità locale e dei visitatori. Il presidente della Pro Loco, Marco Masini, ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i diversi enti e l’impegno dei numerosi volontari e partecipanti. Ha detto il presidente Marco Masini: "Siamo estremamente grati a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa giornata, dalla preparazione alle attività sul campo. Significativo è stata la donazione di 500allaItaliana, per l’acquisto di presidi neonatali per le ambulanze, un gesto di solidarietà che testimonia l’impegno della Pro Loco e della comunità verso le iniziative benefiche.