Lettera43.it - Bill Clinton ricoverato in ospedale per febbre alta

Leggi su Lettera43.it

L’ex presidente americanoè statoinin seguito ad una. Lo riportano i media statunitensi secondo cui la situazione non è grave., scrive la Cnn, è stato portato al Georgetown University Medical center, a Washington, in via precauzionale. Qui sarà sottoposto a degli esami e sarà sotto osservazione. «Sta bene», hanno riferito alcuni collaboratori di, mentre il suo portavoce ha detto che «è di buon umore».Articolo completo:inperdal blog Lettera43