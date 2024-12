Ilrestodelcarlino.it - Attesa per l’allenatore. Senigagliesi il favorito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il giorno dopo la sconfitta contro la Samb il pensiero in casa Civitanovese è tutto rivolto al nuovo allenatore. Al termine della gara, patron Profili aveva lasciato intendere che Andrea Mercanti tornerà alla Juniores, mentre la nuova guida tecnica sarà decisa "entro Natale". Ma il 25 è domani e quindi resta difficile che il tecnico possa essere ufficializzato tra un brodo di cappone e una fetta di panettone. A meno che ciò non venga fatto oggi, giorno della vigilia. Gli allenamenti riprenderebbero il 27 e sarebbe buona cosa presentarsi all’appuntamento con il nuovo tecnico così da arrivare preparati alla sfida contro L’Aquila 1927, in programma il 7 gennaio. Nella tribuna centrale del Polisportivo domenica c’era il papabilissimo Stefano, ma anche l’ex Daniele Marinelli. Al momento il primo è nettamentesul secondo.