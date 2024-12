Quifinanza.it - American Airlines ferma per ore a terra tutti i voli negli Usa per problemi tecnici

In uno dei giorni di maggiore traffico aereo dell’anno, la vigilia di Natale,, una delle più importanti compagnie aeree degli Usa, hato ai propri veliper un “grave problema tecnico”. Il blocco sarebbe stato imposto dalla Faa, l’autorità responsabile per l’aviazione civile, che lo ha revocato solo dopo due ore.Attorno alle 8 del mattino sulla costa orientale,ha ripreso a imbarcare passeggeri sui propri. Il problema tecnico sembra aver riguardato tutto il territorio nazionale degli Stati Uniti, ma le sue cause sono al momento ancora sconosciute.Notizia in aggiornamento