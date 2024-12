Ilgiorno.it - Velisti attraverso l’Atlantico, l’impresa di tre vigevanesi: “Una sfida con se stessi”

Vigevano (Pavia) – Una regata non competitiva su un percorso di 2.700 miglia nautiche, circa 5mila chilometri,. Si è conclusa giovedì nell’isola caraibica di Santa Lucia l’avventura di Guido Rivolta, professionista 60enne di Vigevano che, con i concittadini Mario Azzaretti e Valerio Traversi e il milanese Attilio Frangi, ha vissuto la grande avventura. Una trasversata iniziata alla fine di novembre da Las Palmas di Gran Canaria, cui hanno preso parte 142 imbarcazioni, di cui 8 italiane. Rivolta e i compagni di viaggio hanno affrontato l’Atlantic Rally for Cruisers – organizzato dal 1986, il più importante evento velico transatlantico non competitivo del mondo – a bordo della Glemm, imbarcazione modello Grand Soleil 46 Long Cruise con cui al tramonto di giovedì hanno visto l’attracco finale.