Usa Trump punta a uscire dall' Oms

7.00 Il team diper la transizione sta spingendo per fargli Usa' Organizzazione Mondiale della Sanità il primo giorno della nuova amministrazione.Lo rivela il Financial Times. Per gli esperti ciò avrebbe un impatto "catastrofico"sulla salute globale perché eliminerebbe la principale fonte di finanziamenti dell'Oms danneggiandone la capacità di rispondere a crisi come la pandemia di Covid.ha avviato nel 2020 il processo per lasciare l'Oms (accusata di essere sotto controllo cinese).Biden ha poi ricucito i rapporti.