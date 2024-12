Anticipazionitv.it - Uomini e Donne oggi non va in onda: quando ritorna e cosa lo sostituisce

sospeso dalla programmazione Mediaset. Il programma non va ina causa della solita pausa natalizia. In un mondo sempre più incline al cambiamento e alla ricerca di novità, anche il calendario televisivo non fa eccezione, soprattutto durante le festività. Nonostante ciò sembra che le esterne per i tronisti stiano continuano, in particolar modo per Martina De Ioannon. La ragazza romana è stata beccata infatti con un suo corteggiatore in atteggiamenti davvero intimi. Scopriamo per quanto tempo non vedremo il trono classico e over eci aspetta a Gennaio 2025.Una pausa natalizia perIl programma, condotto da Maria De Filippi e seguito ogni giorno da milioni di telespettatori, interrompe la sua messa inin questo periodo natalizio. Questo significa che il consueto appuntamento pomeridiano delle 14:45 su Canale 5 viene sostituito da una programmazione alternativa, in linea con lo spirito delle festività.